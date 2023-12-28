Замглавы администрации по финансам задержана в Приозерском районе

Следственный комитет задержал заместителя главы администрации Приозерского района по экономике и финансам. Чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемая, используя служебное положение, организовала выделение из районного бюджета денежного перевода на сумму свыше 837 тысяч рублей. Деньги чиновница направила на ремонт арендованной ее супругом муниципальной бани, ремонт которой должен проводиться за собственные средства.

В результате бюджету Приозерского района причинен значительный материальный ущерб. По месту жительства подозреваемой и в администрации проводятся обыски.