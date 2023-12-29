Квадрокоптер помог выявить любителей гонять по «встречке» в Ленобласти

В Ленобласти сотрудники ДПС провели профилактические рейды, с помощью квадрокоптера они ловили любителей выезжать на полосу встречного движения.

В частности, в последнюю неделю декабря рейды проводились на трассе «Кола». За несколько дней сотрудники ДПС зафиксировали около 60 фактов выезда на «встречку».

Всего в Ленобласти за 11 месяцев 2023 года было составлено 1 315 административных материалов за выезд на встречную полосу движения. Это на 243 протокола больше, чем в 2022 году.

При этом, благодаря подобным рейдам, удалось сократить количество ДТП по причине выезда на «встречку». В 2022 году в регионе произошло 102 подобных аварии, а в 2023 — 71.

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В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти напоминают, что за выезд на полосу встречного движения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.