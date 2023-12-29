Неизвестный похитил украшения из церкви в Песочном

Неизвестный средь бела дня похитил украшения из церкви Серафима Саровского в Песочном.
По предварительной информации, похищены четыре металлических креста желтого цвета, серьги и кольца, также изготовленные из металла желтого и серебристого цветов. Украшения лежали на иконе. Сумма материального ущерба еще устанавливается.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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