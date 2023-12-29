В 2023 году УФСБ России по Петербургу и Ленобласти ликвидировало ряд крупных нарколабораторий, пресекло контрабандные каналы поставки и изъяло из незаконного оборота более 4 тонн наркотических веществ.
Общая стоимость изъятого на теневом рынке оценивается в 19 млрд рублей.
Видео: пресс-служба УФСБ России по городу Петербургу и Ленобласти
После вынесения судами обвинительных приговоров наркотики уничтожили в плановом порядке в соответствии с законодательством и под контролем межведомственной комиссии, сообщили в УФСБ.
Вам будет интересно
В экстренные службы Ленобласти 20 ноября позвонил сотрудник ЛОЭСК и сообщил о странных мешках под опорой ЛЭП в Ленобласти. Фото: 78.ru Обнаружил...
22.11.2023 408