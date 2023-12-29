Кота-людоеда поймали в Финляндии. Он ел людей

Сотрудники больницы в городе Вантаа в Финляндии поймали кота-людоеда. Животное питалось останками в морге.
Кот проникал во временное хранилище. Это складское помещение во дворе, где были установлены холодильные камеры.
В больнице отказались сказать, сколько тел было повреждено животным. Уточняется, что кот был уличным и не принадлежал клинике или кому-то из сотрудников. Его передали в приют. Происшествие расследует полиция.
Вам будет интересно
Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом заявил бывший редактор New...
09.12.2023 1496