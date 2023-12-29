В Петербург в преддверии Нового года привезли более 12 тысяч тонн ананасов

В преддверии Нового года в Большой морской порт Петербурга прибыло 12,1 тыс. тонн свежих ананасов.
Партия прибыла из Коста-Рики и Эквадора. После прохождения карантинного фитосанитарного контроля ананасы пропустили в Россию, рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Всего с начала года через петербургский порт поступило 36 тысяч тонн цитрусовых.
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