Насте Ивлеевой выписали штраф за организацию «голой» вечеринки

Суд постановил взыскать с телеведущей и блогера 100 тысяч рублей.

Скандальная вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой обернулась для нее еще одной неприятностью. Кроме общественной критики, расторгнутых контрактов и налоговых проверок блогера ждет и крупный штраф.

Как постановил Лефортовский суд Москвы, Ивлеева должна будет заплатить в казну 100 тысяч рублей за организацию мероприятия, куда гости явились в крайне смелых нарядах.

Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, — указано в постановлении суда.