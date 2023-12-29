Насте Ивлеевой выписали штраф за организацию «голой» вечеринки

Автор: Анастасия Щербакова
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Суд постановил взыскать с телеведущей и блогера 100 тысяч рублей.

Скандальная вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой обернулась для нее еще одной неприятностью. Кроме общественной критики, расторгнутых контрактов и налоговых проверок блогера ждет и крупный штраф.

Как постановил Лефортовский суд Москвы, Ивлеева должна будет заплатить в казну 100 тысяч рублей за организацию мероприятия, куда гости явились в крайне смелых нарядах.

Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, — указано в постановлении суда.
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