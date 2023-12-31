Где нельзя запускать фейерверки и за что можно получить десятки тысяч штрафа? Рассказывают в МЧС

МЧС России предупреждает о категорическом запрете запуска пиротехнических изделий в новогодние праздники возле жилых домов, в закрытых помещениях, на крышах, балконах и лоджиях зданий и сооружений, сообщает РИА «Новости».

«Применять пиротехнические изделия запрещено в любых зданиях и сооружениях, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами: они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак», – говорится в сообщении

Нельзя запускать фейерверки при сильном ветре: размер опасной зоны увеличивается в несколько раз, возрастает риск получить травмы. Запрещено использовать пиротехнику в местах с массовым пребыванием людей.

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности при использовании пиротехники, а также порядка реализации и маркировки продукции. Несоблюдение правил противопожарного режима при использовании фейерверков грозит наказанием для граждан до 15 тысяч рублей, должностных лиц – до 30 тысяч рублей, предпринимателей – до 60 тысяч рублей, юридических лиц – до 400 тысяч рублей.