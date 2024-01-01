Под Токсово за несколько часов до Нового года в страшном ДТП погибли два человека

Лобовое ДТП произошло 31 декабря в 18:20 на 15 километре дороги «Петербург — Матокса» во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 31-летний петербуржец за рулем Renault Megane не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу движения и врезалась в ехавший по ней Toyota Sequoia, за рулем которого находился 31-летний житель Мурманска.

Фото: t.me/spb_police78 Фото: t.me/spb_police78 Фото: t.me/spb_police78 Фото: t.me/spb_police78

Фото: t.me/spb_police78

В результате аварии водитель Renault и его 28-летняя пассажирка скончались от полученных травм на месте. Также госпитализировали в удовлетворительном состоянии восьмилетнюю пассажирку японца.