Под Токсово за несколько часов до Нового года в страшном ДТП погибли два человека

Лобовое ДТП произошло 31 декабря в 18:20 на 15 километре дороги «Петербург — Матокса» во Всеволожском районе Ленобласти.
По предварительным данным, 31-летний петербуржец за рулем Renault Megane не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу движения и врезалась в ехавший по ней Toyota Sequoia, за рулем которого находился 31-летний житель Мурманска.
Фото: t.me/spb_police78
Фото: t.me/spb_police78
Фото: t.me/spb_police78
Фото: t.me/spb_police78
Фото: t.me/spb_police78
В результате аварии водитель Renault и его 28-летняя пассажирка скончались от полученных травм на месте. Также госпитализировали в удовлетворительном состоянии восьмилетнюю пассажирку японца.
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28.12.2023 141