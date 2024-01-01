Петербуржец сделал предложение возлюбленной на борту самолета в новогоднюю ночь — видео

Автор: Гузель Галимова
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Петербуржец Михаил сделал предложение своей девушке прямо на борту самолета, летевшего из Петербурга в Новосибирск.

Рейс покинул Пулково вечером 31 декабря, а приземлился в Новосибирске уже в 2024 году. Бортпроводники помогли Михаилу, огласив его намерения по рации. Девушка сказала: «Да!»

Видео: 78.ru

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