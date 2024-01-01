Петербуржец сделал предложение возлюбленной на борту самолета в новогоднюю ночь — видео

Петербуржец Михаил сделал предложение своей девушке прямо на борту самолета, летевшего из Петербурга в Новосибирск.
Рейс покинул Пулково вечером 31 декабря, а приземлился в Новосибирске уже в 2024 году. Бортпроводники помогли Михаилу, огласив его намерения по рации. Девушка сказала: «Да!»
Видео: 78.ru
Вам будет интересно
Церемонию бракосочетания провели в отделении нейрохирургии Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ). Жених Александр является пациентом клиники, за месяц до свадьбы он...
17.10.2023 267