В Петербурге девочку госпитализировали в реанимацию после падения на улице вместе с отцом

Автор: Анастасия Щербакова
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У 4-летней девочки зафиксированы жуткие травмы.

Несчастный случай в Выборгском районе Петербурга произошел с 4-летней девочкой 2 января. На нее случайно упал отец.

Как пишет «Фонтанка», отец взял на руки свою дочь во время прогулки, однако поскользнулся, да так, что ребенок оказалась под мужчиной. В результате падения девочка получила черепно-мозговую травму и ушиб мозга тяжелой степени.

Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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04.01.2024 46
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