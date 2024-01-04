В Петербурге девочку госпитализировали в реанимацию после падения на улице вместе с отцом

У 4-летней девочки зафиксированы жуткие травмы.
Несчастный случай в Выборгском районе Петербурга произошел с 4-летней девочкой 2 января. На нее случайно упал отец.
Как пишет «Фонтанка», отец взял на руки свою дочь во время прогулки, однако поскользнулся, да так, что ребенок оказалась под мужчиной. В результате падения девочка получила черепно-мозговую травму и ушиб мозга тяжелой степени.
Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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