В Петербурге девочку госпитализировали в реанимацию после падения на улице вместе с отцом

У 4-летней девочки зафиксированы жуткие травмы.

Несчастный случай в Выборгском районе Петербурга произошел с 4-летней девочкой 2 января. На нее случайно упал отец.

Как пишет «Фонтанка», отец взял на руки свою дочь во время прогулки, однако поскользнулся, да так, что ребенок оказалась под мужчиной. В результате падения девочка получила черепно-мозговую травму и ушиб мозга тяжелой степени.

Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.