Водитель фуры спас иностранца с обморожением на трассе под Петербургом

Молодой человек пытался пешком добраться до аэропорта в Москве.

Необычный случай произошел на 623-м километре трассы М-11 в среду, 3 января. Водитель грузовика заметил на дороге мужчину на вид около 25-30 лет.

Проехать мимо дальнобойщик не смог. Посадив в кабину незнакомца водитель понял, что у мужчины обморожены руки. Более того, пострадавший оказался иностранцем.

В ходе беседы на английском языке дальнобойщик понял, что незнакомец пытался добраться до московского аэропорта. Судя по всему, пешком.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет полиция.