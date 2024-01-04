Водитель фуры спас иностранца с обморожением на трассе под Петербургом

Автор: Анастасия Щербакова
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Молодой человек пытался пешком добраться до аэропорта в Москве.

Необычный случай произошел на 623-м километре трассы М-11 в среду, 3 января. Водитель грузовика заметил на дороге мужчину на вид около 25-30 лет.

Проехать мимо дальнобойщик не смог. Посадив в кабину незнакомца водитель понял, что у мужчины обморожены руки. Более того, пострадавший оказался иностранцем.

В ходе беседы на английском языке дальнобойщик понял, что незнакомец пытался добраться до московского аэропорта. Судя по всему, пешком.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет полиция.

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