На этот раз вес поставки составил порядка 20 тонн.

В Россию прибыла вторая партия куриных яиц из Турции. Как сообщают в Россельхознадзоре, всего было завезено порядка 20 тонн продовольствия или более 316 тысяч единиц продукции.

Ранее из Турции в Россию поставили ненамного меньше — первая партия составила 19 тонн.

Напомним, на фоне аномального роста цен на куриные яйца правительство России ввело режим беспошлинного импорта данной продукции в нашу страну. Согласно прогнозам профильных ведомств, заграничные поставки продовольствия позволят стабилизировать рынок в январе этого года.