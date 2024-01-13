В Рождествено отреставрируют коллекцию икон из фондов Выборгского замка

Реставрационный центр в Рождествено принял для восстановления коллекцию икон из фондов Выборгского замка в Ленобласти.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo Фото: t.me/drozdenko_au_lo Фото: t.me/drozdenko_au_lo Фото: t.me/drozdenko_au_lo Фото: t.me/drozdenko_au_lo Фото: t.me/drozdenko_au_lo Фото: t.me/drozdenko_au_lo Фото: t.me/drozdenko_au_lo Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

При реставрации коллекции мастера будут использовать натуральные материалы: рыбий клей с медом и мелом, пчелиный воск и желтковую эмульсию. Специалисты расчистят и укрепят красочные слои, а также воссоздадут утраченные элементы икон в местах, где выполнена так называемая «профилактическая заклейка», сообщил в своем тг-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Вам будет интересно Ленинградский госархив открыл онлайн-доступ к документам Ленинградский областной государственный архив, находящийся в Выборге, с 1 января 2024 года в тестовом режиме открыл удаленный доступ к своим... 02.01.2024 137

По завершении реставрации музей намерен организовать выставку православных икон Богородицы.