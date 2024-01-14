Жителей Ленобласти предупредили об орудующих в общественном транспорте карманниках

Автор: Анастасия Щербакова
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С наступлением холодного времени года число краж у пассажиров в общественном транспорте увеличивается.

В Комнтрансе Ленинградской области просят жителей региона быть более внимательными в общественном транспорте. С приходом зимы учащаются случаи краж у пассажиров.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, в ведомстве призывают:

  • держать карманы закрытыми;
  • убирать смартфон и кошелек во внутренние карманы;
  • всегда следить за своими рюкзаками или сумками.

Если пассажир ведет себя подозрительно, прижимаясь к вам или вашим вещам, это повод насторожиться.

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Жителей Ленобласти предупредили об орудующих в общественном транспорте карманниках общественный транспорт, Ленобласть, Комнтранс
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