Жителей Ленобласти предупредили об орудующих в общественном транспорте карманниках

С наступлением холодного времени года число краж у пассажиров в общественном транспорте увеличивается.
В Комнтрансе Ленинградской области просят жителей региона быть более внимательными в общественном транспорте. С приходом зимы учащаются случаи краж у пассажиров.
Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, в ведомстве призывают:
- держать карманы закрытыми;
- убирать смартфон и кошелек во внутренние карманы;
- всегда следить за своими рюкзаками или сумками.
Если пассажир ведет себя подозрительно, прижимаясь к вам или вашим вещам, это повод насторожиться.
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14.01.2024 44