Жителей Ленобласти предупредили об орудующих в общественном транспорте карманниках

С наступлением холодного времени года число краж у пассажиров в общественном транспорте увеличивается.

В Комнтрансе Ленинградской области просят жителей региона быть более внимательными в общественном транспорте. С приходом зимы учащаются случаи краж у пассажиров.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, в ведомстве призывают:

держать карманы закрытыми;

убирать смартфон и кошелек во внутренние карманы;

всегда следить за своими рюкзаками или сумками.

Если пассажир ведет себя подозрительно, прижимаясь к вам или вашим вещам, это повод насторожиться.