В Сланцах на стройке погиб мужчина

Погибший ранее работал на этой стройке, но был уволен.

Днем 12 января в реанимацию больницы в Сланцах с одной из городских строек доставили 59-летнего гражданина Республики Беларусь. У него была серьезно травмирована голова. На следующий день он скончался.

Известно, что в тот день мужчина пришел к бывшим товарищам по работе. Встреча проходила на втором этаже в бытовке. Когда он выходил оттуда, то поскользнулся и упал вниз. Уточняется, что на нем были надеты все средства защиты, однако его это не спасло.