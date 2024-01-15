В Приозерском районе заметили семейство яков

Семейство яков прогуливалось по лесной дороге недалеко от поселка Портовое в Приозерском районе Ленобласти.

С одним из них, шедшим прямо навстречу автомобилю, разъезжаться пришлось аккуратно. Всего на видео очевидца попали как минимум пять тибетских быков.

Видео: t.me/Megapolisonline

Как сообщает тг-канал «Мегаполис», яков видели в этих краях и раньше. Более 10 лет назад частный фермер из поселка Соловьево завел этих животных у себя, однако позже самка и самец сбежали. Предположительно, с тех пор они расплодились и живут там самостоятельно.