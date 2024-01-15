«Сапсан» задавил пенсионерку в Тосненском районе

На железнодорожной станции Трубников Бор в Тосненском районе высокоскоростной пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург — Москва сбил 72-летнюю женщину.

Жительница Санкт-Петербурга решила пересечь железнодорожные пути по специально оборудованному переходу, но под запрещающий сигнал светофора.

Машинист «Сапсана» подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но из-за быстрого приближения поезда и близкого расстояния наезд предотвратить не удалось. Пенсионерка погибла.