«Сапсан» задавил пенсионерку в Тосненском районе

На железнодорожной станции Трубников Бор в Тосненском районе высокоскоростной пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург — Москва сбил 72-летнюю женщину.
Жительница Санкт-Петербурга решила пересечь железнодорожные пути по специально оборудованному переходу, но под запрещающий сигнал светофора.
Машинист «Сапсана» подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но из-за быстрого приближения поезда и близкого расстояния наезд предотвратить не удалось. Пенсионерка погибла.
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19.08.2022 2459