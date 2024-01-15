В Ленобласти в выходные от снега и наледи очистили почти 6000 километров дорог

Дорожные службы Ленобласти за минувшие выходные очистили от снега и наледи почти 6000 километров региональных дорог и обочин.

Как рассказали в дорожном комитете, сегодня с вечера в регионе начнется резкое похолодание, вместе с понижением давления. Холоднее всего будет на востоке — от Тихвина до Подпорожья.

Во всех районах ожидается гололедица. Водителей призвали быть осторожнее.

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Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 660-46-47. На связи также оперативный дорожный Телеграмм-канал.