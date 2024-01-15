В здания судов Ленобласти за год пытались пронести более тысячи опасных предметов

За прошедший 2023 года в суды Ленобласти пытались пронести 1082 запрещенных предмета.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Ленобласти, в здания судов пытались пронести 993 единицы боеприпасов, 18 единиц газового и травматического оружия, 28 электрошоковых устройств, а также многофункциональные ножи, ножницы, аэрозольные распылители, отвертки, канцелярские ножи и другие предметы.

С полным перечнем запрещенных к проносу предметов можно ознакомиться на стендах в зданиях судов.