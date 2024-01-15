Александр Дрозденко поручил проверить проблему с отоплением в Ульяновке

Житель поселка Ульяновка в Тосненском районе во время прямой линии дозвонился до Александра Дрозденко и сообщил о проблемах с отоплением в многоквартирном доме, в котором он проживает. По его словам, холодно даже под двумя одеялами. При этом управляющая компания решать вопрос не торопится.

«Я гарантирую, что Госжилнадзор проверит, как данная управляющая компания вообще содержит свои дома и свой жилой фонд, соответствует ли качество обслуживания жилого фонда лицензионным требованиям, которые выдаются УК», – заявил Александр Дрозденко

На связь с губернатором вышел глава администрации Тосненского района Андрей Клементьев. Он отметил, что обращений по поводу данной ситуации в единую диспетчерскую службу не поступало, однако по его инициативе будет проведена проверка.

«У меня убедительная просьба, вы разберитесь не только по этому дому. Вы тогда посмотрите в целом по домам в Ульяновке, именно вот в этой локации, рядом с Володарским. Нужно разобраться, во-первых, с теплоносителем, а во-вторых, раз есть жалобы, что нужно сделать для того, чтобы в доме было тепло. Если необходимо, я готов вам направить специалистов из комитета по ТЭК», – добавил Александр Дрозденко