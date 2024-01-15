Александр Дрозденко потребовал решить проблему с расселением в Сертолово

Во время прямой линии к Александру Дрозденко обратилась жительница Сертолово. С 2019 года так и не расселили дома, включенные в Генеральный план развития застроенных территорий Сертолово. По ее словам, этой зимой там были случаи аварий по отоплению.

«Ситуацию обсуждали перед Новым годом и с Игорем Кулаковым, это председатель комитета по градостроительной политике, и с Барановским Евгением. Нам нужно генплан принимать и, к сожалению, интересантов по генплану много. Есть неоднозначная оценка и жителями, и администрацией», – заявил Александр Дрозденко

Первый замглавы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев прокомментировал ситуацию с расселением.

«Согласен, что эти улицы надо расселять. С главой администрации свяжемся. По земельным вопросам решение есть», – заявил Андрей Воропаев

Губернатор подчеркнул, что ситуацию следует разрешить до конца февраля.

«Либо мы расселяем эти дома через предоставление этого участка под новую застройку и вопросом занимается застройщик, либо расселяем за счет бюджета. И потом, когда утвердим Генплан, мы любому застройщику выставим условие компенсировать затраты. Люди оказались в заложниках наших с вами бюрократических решений. Февраль конечный месяц для решения этого вопроса», – подчеркнул Александр Дрозденко