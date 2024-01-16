В Украине предложили мобилизовать 100 депутатов

Депутаты Верховной рады должны быть мобилизованы, как и рядовые украинцы. Такое мнение высказал член парламента, 59-летний генерал-лейтенант милиции Украины Михаил Цымбалюк в эфире телеканала.

По его мнению, это продемонстрирует обществу «справедливость по мобилизации». По словам Михаила Цымбалюка, для работы Верховной рады нужно 300 депутатов, сейчас их 401.

«Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации, это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60+, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать», – заявил Михаил Цымбалюк

Сам Владимир Зеленский также является уклонистом. Он четыре раза игнорировал повестки военкомата, избегал военного призыва в 2014-м и в 2015-м годах, не служил в рядах ВСУ. Об этом сообщало минобороны Украины в 2019 году.