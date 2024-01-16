Банк России сообщил о подключении 20 стран к российскому аналогу SWIFT

К системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России подключились 557 банков и компаний из 20 стран. Об этом говорится в презентации первого зампреда Центробанка Владимира Чистюхина.
СПФС – российский аналог международной системы SWIFT. В декабре 2023 года Центробанк сообщал, что к системе подключились 150 нерезидентов из 16 стран. В конце 2022 года СПФС пользовались около 100 организаций.
Евросоюз отключил российские банки от системы SWIFT после начала СВО. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что это одна из самых болезненных санкций.
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07.08.2023 2175