Любители активного отдыха приглашают принять участие в лыжных стартах на треке Автодрома

Лыжные старты пройдут на главном гоночном треке Автодрома «Игора Драйв» в Приозерском районе 21 января.

Участие во 2-м этапе лыжного Кубка «Игора Драйв»-2024 на шоссейно-кольцевой трасе Автодрома могут принять все желающие от 7 лет. На выбор доступно три дистанции: 5.2 км, 15.6 км, 31.2 км и специальная дистанция для детей – 2 км. Лыжники смогут пройти дистанции свободным стилем, выбрав наиболее подходящий для себя маршрут.

Подробнее узнать о расписании Лыжного Кубка «Игора Драйв» и тренировок можно на сайте.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».