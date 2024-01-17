Сбой в работе WhatsApp* произошел по всей России

Утром 17 января в работе мессенджера WhatsApp* произошел масштабный сбой.

По данным сервиса Сбой.рф на 10:14, число жалоб достигло 1613.

Половина жалоб поступила с территории Башкирии. Также массово на проблемы в работе мессенджера пожаловались жители Татарстана и Москвы. Сбои наблюдают в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Самарской, Оренбургской областях и Удмуртии.

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* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.