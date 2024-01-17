Коттедж во Всеволожском районе обокрали за 30 минут

В полицию Всеволожского района 15 января обратилась 44-летняя жительница садоводства «Приютино». Неизвестный обокрал ее частный двухэтажный дом в период с 17:00 до 17:30.
За полчаса злоумышленник взломал окно на первом этаже. Его добычей стали ювелирные изделия. Сумма ущерба устанавливается.
Заведено уголовное дело. Известно, что дом был огорожен забором и не оборудован сигнализацией.
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21.05.2023 1020