За 2023 год цены на товары и услуги в Ленобласти выросли на 6%

Цены на потребительские товары и услуги в Ленобласти за 2023 год выросли на 6,04%. Такие данные приводит Петростат.

Продовольственные товары подорожали на 6,51%. Куриные яйца выросли в цене на 45,2%, апельсины — на 46,14%, белокочанная капуста — 38,48%, яблоки — 25,87%, свекла – на 22,95%.

В декабре 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 6 332,80 рублей. Эта цена на 1,2% выше, чем в ноябре 2023 года.

Непродовольственные товары в регионе подорожали на 4,37%. Больше всего в цене вырос аспирин – на 34,95%. Также стали дороже бензин АИ-92 — на 5,4%, АИ-95 — 5,72%, АИ-98 и выше — 9,29%, дизельное топливо — 8,53%.

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Стоимость услуг в среднем ввыросла на 7,47%. В частности, химчистка мужского костюма подорожала на 14,52%, билеты в кино — 13,21% и театр — 26,43%.