Боррель: Израиль финансировал ХАМАС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 19 января признал, что Израиль ранее финансировал палестинское движение ХАМАС, чтобы ослабить Палестину.

Дипломат также осудил мировое сообщество, которое, по его словам, «так и не сделало многого» для Палестины.

«Да, ХАМАС финансировало правительство Израиля, пытаясь тем самым ослабить Палестинскую автономию», – заявил Жозеп Боррель

Дипломат подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «лично бойкотировал» решение о признании палестинского государства последние 30 лет.

На момент подготовки публикации армия Израиля ведет военную операцию против ХАМАС в Газе. Израильский военно-политический кабинет объявил о переходе страны в состояние войны. Биньямин Нетаньяху 13 января заявил, что Израиль продолжит войну до тех пор, пока не будут достигнуты главные цели: ликвидация палестинского движения и освобождение всех удерживаемых заложников.