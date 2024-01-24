Ленобласть заняла 31 место в рейтинге по уровню преступности

Аналитики РИА Новoсти составили рейтинг регионов России по уровню преступности. За основу брали данные МВД России за прошлый год.

Ленинградская область заняла 31 место из 85-ти. В регионе на 10 тысяч жителей приходится 123,8 преступлений. Из них тяжких и особо тяжких — 40,4. В аналогичном списке, который составлялся с января по сентябрь 2022 года, Ленобласть занимала 50 место.

На первом месте Чеченская Республика, там на 10 тысяч населения зафиксировано 14,6 преступлений. А на последнем — Республика Коми, где совершают 213,2 преступлений на 10 тысяч жителей. Петербург занял 22 место с 119,7 преступлениями на 10 тысяч человек, Москва — 11 место с 102,2.

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В целом по всей России на 10 тысяч граждан регистрируют 133 преступления.