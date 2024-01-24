В полис ОМС предлагают включить тапочки, халат и туалетную бумагу

В России в полис ОМС предлагают включить оплату бытовых предметов, которые нужны во время нахождения пациентов в медицинских учреждениях.

В их число входят халат, тапочки, зубная паста и щетка, туалетная бумaга. Такие рекомендации Минздраву РФ дали в Совете Федерации, передают «Известия».

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что в России регулярно случаются ситуации, при которых пациенты попадают в больницы без вещей первой необходимости. Человек получает необходимую помощь, однако про сервис сказать того же нельзя. Поэтому рассмотреть инициативу, которая значительно поднимет качество сервиса в больницах страны, определённо стоит, считает Павлов.