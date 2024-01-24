В Ленобласти провели рефарминг базовых станций

В Петербурге и Ленобласти завершен этап модернизации сети мобильной связи, а именно перевод (рефарминг) базовых станций 2G в стандарт LTE, сообщает пресс-служба МТС.

Модернизировано более 750 базовых станций в диапазоне 900 МГц в черте города и за его пределами: в том числе на автодорогах регионального и федерального значения – трассе «Скандинавия», Мурманском, Новоприозерском шоссе. На стандарт LTE было переведено телеком-оборудование в населенных пунктах в Гатчинском, Волховском, Выборгском, Приозерском, Всеволожском и еще в десяти других районах Ленинградской области.

Работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, увеличить емкость сети и ускорить передачу данных в Петербурге и Ленобласти.

Рефарминг GSM 900 стал продолжением масштабного проекта по обновлению сетевой инфраструктуры на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее компания уже начала переводить выделенные под 3G частоты для 4G. На данный момент более 90% частотного ресурса компании в регионе используется для предоставления услуг в стандарте LTE. В 2025 году компания планирует завершить работы по рефармингу UMTS 2100 и отказаться от сетей 3G.