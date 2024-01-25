Птицефабрику «Ударник» в Ленобласти признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал банкротом ОАО «Птицефабрика «Ударник». В отношении предприятия введено конкурсное производство.

Об этом пишет РБК с ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Предприятие находится в поселке Победа Выборгского района и входит в холдинг «Гатчинский комбикормовый завод» (ГККЗ) вместе с одноимённым заводом. С 2017 года фабрика была убыточной. В 2022 года выручка составила 4,4 млн руб., а убыток — 230 млн руб.

Вам будет интересно Яйца: почему повышались цены и что будет с ними дальше? - мнения экспертов За вторую половину 2023 года стоимость куриных яиц в России резко подскочила, что вызвало недовольство граждан. По итогам года продукт... 19.01.2024 191

Пять лет назад компанию пыталось обанкротить ООО «РОСИНК», а позже иск подало петербургское ООО «Экотранс», к которому присоединился банк «ДОМ.РФ» с требованиями более чем на 900 млн руб.