В США впервые казнили человека с помощью чистого азота

В Алабаме состоялась первая в истории США казнь с помощью чистого азота, сообщили в офисе генпрокурора штата Стива Маршалла.

Процедура продлилась около 30 минут. Приговоренный к высшей мере — 58-летний Кеннет Смит, который был осужден за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году.

Казнь с использованием азота разрешена в трех штатах — Алабаме, Оклахоме и Миссисипи, однако на практике до этого дня она ни разу не применялась. Для ее проведения на обездвиженного Смита надели маску, через которую был подан чистый азот. Этот газ вытесняет кислород, вызывая гипоксию и смерть.

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По данным американских СМИ, использование этого метода казни было необходимо из-за физиологических особенностей осужденного. В ноябре 2022 года попытка казнить Смита стандартной для США смертельной инъекцией не удалась из-за того, что иглу не удалось ввести в подходящую вену.