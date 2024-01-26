В школе Выборга у учителя обнаружили туберкулез

В Выборге Ленобласти у преподавателя средней общеобразовательной школы №10 обнаружили туберкулез, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Специалисты Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Петербурге и Ленобласти проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекция школьных помещений.
Специалисты определили границы возможного эпидемического очага и принимают меры для того, чтобы не допустить распространения туберкулеза. Ситуация находится на контроле Управления.
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23.01.2024 148
Ранее в петербургской школе у ученика выявили туберкулез открытой формы.