В школе Выборга у учителя обнаружили туберкулез

Автор: Гузель Галимова
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В Выборге Ленобласти у преподавателя средней общеобразовательной школы №10 обнаружили туберкулез, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Специалисты Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Петербурге и Ленобласти проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекция школьных помещений.

Специалисты определили границы возможного эпидемического очага и принимают меры для того, чтобы не допустить распространения туберкулеза. Ситуация находится на контроле Управления.

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23.01.2024 148

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