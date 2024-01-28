Кудрявцева облила водой гостью шоу Малахова и покинула студию

Телеведущая разозлилась на женщину, бросившую своих пятерых детей много лет назад.
Лера Кудрявцева устроила скандал на шоу Андрея Малахова. Посреди эфира телеведущая плеснула в лицо одной из участниц выпуска воду и ушла из студии. Однако спустя непродолжительное время все же вернулась.
Телеведущая не смогла сдержать эмоций после истории женщины из Белоруссии, которая в молодости бросила своих пятерых детей. На шоу Малахова приехал один из сыновей, который уже простил свою биологическую мать.
Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов. Бросить своих пятерых детей, — цитирует Кудрявцеву РИА Новости.
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