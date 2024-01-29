Министерство обороны Германии готовится до конца марта представить первый со времен холодной войны оборонный план (OPLAN), главной задачей которого является сдерживание России.

В Кремле обещают внимательно ознакомиться с этим планом, констатируя тот факт, что Германия становится на путь решительной конфронтации с РФ.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с Online47 поделился мнением, способна ли вообще Германия в своем нынешнем состоянии кого-то сдержать, поскольку ее экономика переживает не лучшие времена, в том числе из-за поддержки проамериканского курса и разрыва отношений с Россией, а уважение со стороны соседних стран нивелировано.

«Разделяя видение американской президентской администрации на события на востоке Европы, Берлин считает для себя необходимым «сдерживать» нашу страну, а не сотрудничать с ней. Финансовые потери от этого ощутимы, но не воспринимаются им как критические. Правящий кабинет пока предпочитает сражаться с ветряными мельницами, а не отстаивать национальные интересы, почему-то объявленные им ложными», — отметил сенатор.

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Что касается возможностей «сдерживания», то. по мнению Перминова, они, и правда ограничены.