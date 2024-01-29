Министерство обороны Германии готовится до конца марта представить первый со времен холодной войны оборонный план (OPLAN), главной задачей которого является сдерживание России.
В Кремле обещают внимательно ознакомиться с этим планом, констатируя тот факт, что Германия становится на путь решительной конфронтации с РФ.
Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с Online47 поделился мнением, способна ли вообще Германия в своем нынешнем состоянии кого-то сдержать, поскольку ее экономика переживает не лучшие времена, в том числе из-за поддержки проамериканского курса и разрыва отношений с Россией, а уважение со стороны соседних стран нивелировано.
Что касается возможностей «сдерживания», то. по мнению Перминова, они, и правда ограничены.