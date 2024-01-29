Названы 4 самых подешевевших в 2023 году продукта

По данным Росстата, таковыми стали гречневая, перловая и овсяная крупы, а также картофель.
Картошка, гречневая, овсяная и перловая крупы дешевели в 2023 году больше всего, заявили в Росстате.
Так, согласно данным ведомства, за 12 месяцев прошлого года стоимость гречки упала на 18,81%, овсянки и перловки — на 9,62%. Тем временем цены на картошку снизились на 15,8%, пишет РБК.
Ну а лидером подорожания стали, разумеется, куриные яйца. Прирост стоимости составил порядка 53%.
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29.01.2024 71