Предприниматели Ленобласти подтвердили, что их бизнес находится в стадии активного роста

Согласно проведенному в регионе мониторингу более 50% опрошенных предпринимателей сообщили, что их бизнес находится в стадии активного роста.

«​44% ответили, что адаптировались к антироссийским санкциям, а 27% — что санкции их не затронули», — рассказали в областном правительстве.

Результаты исследования предпринимательского настроения представила губернатору Александру Дрозденко бизнес-омбудсмен Ленинградской области Елена Рулева. Глава региона отметил, что данные опроса совпадают с пониманием экономической ситуации в команде47.

«Судя по опросу, поддержка государства положительно оценивается сообществом, особо предприниматели отметили существенное снижение административных проверок», — добавил глава региона.

Напомним, что на сайте 813.ru открылась Линия прямых обращений. В течение суток, после рассмотрения обращения, специалист Фонда свяжется с Вами и проконсультирует по вашему вопросу или предложению, а также дальнейшему статусу обращения.

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