Отставка главкома ВСУ Залужного: слухи или правда?

Вечером, 29 января, в СМИ появилась информация о возможной отставке главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного. Редакция ivbg.ru собрала все комментарии по этому поводу.

По данным «Комсомольской правды», об этом сообщили депутат Рады от фракции Петра Порошенко «ПЕС» Алексей Гончаренко* (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-депутат Рады Борух Берёза, Роман Цимбалюк* (признан в РФ иноагентом) и другие источники.

Издание пишет, что в качестве кандидатур на должность рассматриваются начальник военной разведки ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский. Также там указывается, что подобное решение — нелогично. Это связано с тем, что обстановка в районе Авдеевки и Купянска — патовая. Уместнее было бы сдать населённые пункты, а потом уже в разговорах об отставке имелись бы закономерные основания. Преждевременное решение сыграет против Зеленского и на руку Залужному. Ещё один пункт, заставляющий задуматься, а не фейк ли это: обсуждаемое лицо поставлено Байденом. Если его сместить с должности, то это осложнит отношения с Вашингтоном. А замена Залужного на лондонский кадровый резерв — Буданова вообще обнулит шансы Украины на получение помощи от Байдена.

В систему не укладываются и однотипные заявления в украинских СМИ. Не исключено, что их использовали «в тёмную», чтобы отследить реакцию ВСУ. Так как отношения Зеленского с Залужным сложно назвать тёплыми, есть два варианта развития событий. Либо украинские бойцы встанут на защиту своего главнокомандующего и пойдут на Киев, либо примут отставку как данность и продолжать выполнять поставленную изначально задачу. Вариант с проверкой — самый вероятный. Получив обратную связь офис украинского президента начнёт активную работу по подготовке общественного мнения, так как отставка Залужного точно произойдёт. Но когда и как, пока сложно судить. Скорее всего это случится, когда лидер страны почувствует себя в безопасности для принятия такого решения, отмечает издание.

«Ситуация с Ил-76 может быть использована, ведь Зеленский уже давно хочет убрать своего политического конкурента Залужного», — высказал предположение экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он считает, что трагедия с гибелью украинских пленных, которые находились в самолёте, может стать подходящим поводом для принятия решения.

С подобным мнением согласен политолог и экономист, эксперт международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак. Его слова приводит Aif.ru.

«Ясно, что происходит некий передел власти внутри Украины. Для того чтобы пожертвовать такой фигурой, как Залужный, нужны весомые причины. Почему заговорили об этом именно сейчас? Возможно, это связано с крушением Ил-76. Если эта перестановка подтвердится, для России в ней можно увидеть положительные стороны. Политически хорошо, что в Киеве все неспокойно. Что пауки в банке ведут борьбу не на жизнь, а насмерть. Можно только пожелать им в этом успехов».

Украинское издание «Страна.ua.», по данным «РИА Новости», предполагает, что источниками слухов могли стать либо сам Залужный, либо его последователи. Причина проста — сыграть на опережение, тем самым не позволив сместить его с должности.

«RT на русском» пишет, что подобное сообщение об увольнении также появилось у издания «Интерфакс-Украина» со ссылкой на неназванный источник. Украинский журналист Юрий Бутусов доносил информацию, что приказ об отставке уже подписан Владимиром Зеленским, но не обнародован. Проходят консультации по этому вопросу с заграничными партнёрами. Нардеп Алексей Гончаренко* (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утверждает, что обсуждаемому лицу огласили приказ об отставке и предложили должность посла в одной из европейских стран. Залужный отказался.

Однако, по сведениям украинского издания «Зеркало недели», которые приводит «РИА Новости», достойной альтернативы действующему главкому ВСУ предложено не было: «речь шла только о должности помощника или советника».

Говоря о версиях, есть и такая: главком сам принял решение покинуть пост. Об этом пишет «Царьград», ссылаясь на канал в Telegram «Джокер», где сказано: «Валерий Залужный принял решение уйти сам».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил в личном Telegram-канале своё виденье происходящего. Он считает, что разговоры об отставке главнокомандующего ВСУ повод переложить ответственность на чужие плечи за провалы в тылу и на фронте.

«Вся вчерашняя шумиха вокруг весьма вероятной, но так и не состоявшейся «отставки» украинским президентом украинского главкома — это история про перекладывание друг на друга ответственности за тотальные провалы украинской политики на фронте и в тылу. Значит, есть что перекладывать. И есть — за что», — обозначил он.

Отметим, что в некоторых украинских Telegram-каналах также имелась информация об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. После чего Минобороны страны выпустило заявление, что распространяющиеся сведения — неправда.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем. Нет, это неправда».

Только не совсем ясно, что конкретно ведомство опровергло: все слухи или один из двух. Затем последовало сообщение от пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, который обозначил — Зеленский Залужного не смещал с должности.

«Точно нет. Президент не увольнял главкома».

«РИА Новости» также приводят слова замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяны Безуглой, где она заявляет о шантаже со стороны Залужного.

«Мало того, генерал шантажирует, что в случае отставки не останется в ВСУ, а уволится через ВВК (военно-врачебная комиссия. – ред.). Это типичный трюк: здоровых у нас нет, есть недообследованные. И даже по моим скромным личным наблюдениям генералитет проворачивал это очень много раз. Ну а дальше блогерство или еще что-то, «я делал, мне не дали» и так далее», — сообщила Безуглая, не уточнив, кого именно «шантажирует» Залужный.

В соцсетях высказался о возможном увольнении Залужного и бывший президент Украины Пётр Порошенко. Он отметил, что новость вызвала шок у партнёров Киева в Брюсселе.

«Лучшее, что ещё можно сделать, — немедленно опровергнуть слухи. Не подписывать указ, если есть проект. Не обнародовать и порвать его, если подписан», — написал экс-глава страны.

Издание News.ru сообщало, что Министерство обороны США отказалось давать комментарии о возможном смещении Залужного с должности, перенаправив журналистов в Киев.

News.ru приводит по обсуждаемой теме слова главы Херсонской области Владимира Сальдо. Он уверен, что информация о возможном увольнении главкома говорят о внутривидовой борьбе в стране и отсутствии единства внутри украинских ВС.

«Это говорит только об одном — в друзьях согласия уже нет, все. То, что освободили Залужного, ну, другого поставят. Я не думаю, что это сильно изменит характер проведения боевых действий и всех других действий. Но, тем не менее, это знак, который говорит о том, что там сейчас идет внутривидовая борьба, которая всегда приводит к потерям там же», — заявил губернатор.

По его мнению, такие сообщения вызовут разбалансировку с армейских кругах, а конфликты и конкуренция между участниками военного управления ослабят действия ВСУ.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что таким образом происходит борьба за власть.

«Я не исключаю, что, возможно, какая-то борьба за власть сейчас, которая может просто быть спровоцирована этой отставкой. Вплоть до военного переворота. Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие, это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им», — озвучил советник.

Политолог и бывший журналист The New York Times Джон Вароли сообщил «Известиям», что причина возможной отставки — тоталитарный режим, который поддерживает Зеленский, чтобы сконцентрировать всю власть в своих руках.

«Зеленский — тиран и диктатор. Он создал тоталитарный режим, и всё это было совершенно ожидаемо, никаких сомнений. Генерал Залужный покушался на власть Зеленского, он почти стал новым кандидатом в президенты, и это не понравилось Зеленскому, ведь он хочет тотального контроля. Он хочет получить всю силу, всю власть и все деньги Запада. Все эти миллионы долларов — он хочет владеть ими», — пояснил политолог.

Говоря о Залужном, экс-журналист отметил, что он — «не просто генерал, это сильный лидер». А о Буданове высказался как о «настоящем мяснике», который опасен и непредсказуем. Именно такого главкома, по его мнению, хотят видеть в США.