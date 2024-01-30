Российским фигуристам присудили бронзу на Олимпиаде в Пекине после дисквалификации Валиевой

Сборная нашей страны находилась на первом месте в командном зачете, однако золото в итоге присудили американцам.

Международный союз конькобежцев (ISU) отдал победу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине американской сборной. Россия сдвинулась на третье место. Это произошло после решения Арбитражного спортивного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву из-за якобы нарушений антидопинговых правил.

Все индивидуальные результаты Камилы Валиевой, очки в короткой программе и произвольной программе на коньках аннулированы, что привело к пересмотру результатов командных соревнований, — приводит заявление ISU «Коммерсантъ».