Серия мощных взрывов произошла в городах Украины

Автор: Гузель Галимова
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В нескольких городах Украины 7 февраля прозвучали мощные взрывы, сообщают местные СМИ.

Взрывы слышны в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской и Черкасской областях, Харькове и Николаеве, передает РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

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