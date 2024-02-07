Серия мощных взрывов произошла в городах Украины

В нескольких городах Украины 7 февраля прозвучали мощные взрывы, сообщают местные СМИ.
Взрывы слышны в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской и Черкасской областях, Харькове и Николаеве, передает РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.
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