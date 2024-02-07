Коммунальные службы Ленобласти перешли на усиленный режим работы из-за морозов

Тепло-, электро- и водоснабжающие организации Ленинградской области перешли на усиленный режим работы из-за сильных морозов.

Как сообщили в областной администрации, вводится круглосуточное дежурство большего числа аварийных бригад, а также готовность к подвозу мобильных дизель-генераторов, которые важны при отключениях электроэнергии.

Причина — пришедшие в Ленобласть морозы. Уже сегодня в Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском и Бокситогорский районах температура опустилась до -20 градусов, а завтра, 8 февраля, местами похолодает до -30 градусов.