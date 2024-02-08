Минобороны определилось с предельным возрастом мобилизованных и контрактников

Министерство обороны РФ разработало законопроект, устанавливающий предельный возраст пребывания на службе для мобилизованных и контрактников.

Согласно документу, предлагается установить единый возраст для военнослужащих обоих категорий в период мобилизации, военного положения или военного времени 70 лет для высших офицеров, для остальных — 65 лет.

В Минобороны подчеркнули, что сейчас в законодательстве нет норм, предусматривающих предельный возраст пребывания на службе, для тех, кто подписал контракты до 24 июня прошлого года.

Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, — приводит текст пояснительной записки к законопроекту РБК.