Появился график отключений электричества в Ленобласти с 12 по 16 февраля

В ряде населенных пунктов региона пройдут плановые работы на электросетях.
ЛОЭСК публикует график отключений электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области на следующей неделе.
Плановые отключения электричества планируются с 12 по 16 февраля.
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщили в организации.
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