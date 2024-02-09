Появился график отключений электричества в Ленобласти с 12 по 16 февраля

Автор: Анастасия Щербакова
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В ряде населенных пунктов региона пройдут плановые работы на электросетях.

ЛОЭСК публикует график отключений электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области на следующей неделе.

Плановые отключения электричества планируются с 12 по 16 февраля.

Появился график отключений электричества в Ленобласти с 12 по 16 февраля Электричество в Ленобласти, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
Появился график отключений электричества в Ленобласти с 12 по 16 февраля Электричество в Ленобласти, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
Появился график отключений электричества в Ленобласти с 12 по 16 февраля Электричество в Ленобласти, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
Появился график отключений электричества в Ленобласти с 12 по 16 февраля Электричество в Ленобласти, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
Фото: ЛОЭСК/ Телеграм
В указанный период времени возможно прекращение подачи электрической энергии для безопасного выполнения работ на электрооборудовании, — сообщили в организации.
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Появился график отключений электричества в Ленобласти с 12 по 16 февраля Электричество в Ленобласти, Ленобласть, АО «ЛОЭСК»
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