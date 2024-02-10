За прошедший год суды признали банкротами рекордные 350,8 тыс. россиян

Российские суды признали банкротами 350,8 тыс. россиян в 2023 году.

Это следует из данных «Федресурса», передает «Интерфакс». Агентство отмечает, что это максимальное число за время существования процедуры личного банкротства. Всего с октября 2015 года, когда была введена процедура, суды признали несостоятельными 1,1 млн граждан.

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Сообщается, что в 2023 года 96,6% случаев банкротства инициировали граждане, а конкурсные кредиторы и налоговая лишь оставшиеся 3%. В тройке регионов-лидеров по числу оформлений банкротств оказались Московская область (18 тыс. человек), Краснодарский край (17,7 тыс.) и Москва (16,8 тыс.).