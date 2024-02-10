Школьник из Ленобласти занял третье место на Первенстве СЗФО по автомногоборью

Воспитанник центра «Ладога» Вадим Прозоров занял третье место на отборочном этапе Первенства по автомногоборью Северо-Западного федерального округа.

Первый этап состязаний прошел 4 февраля на площадке «Мототрека» в Петербурге. В нем приняли участие 27 юных водителей, в том числе шесть школьников из центра «Ладога». Они соревновались на этапах «Скоростной ледовый спринт» и «Не стандарт».

Вадим Прозоров справился со всеми элементами автомногоборья: габаритным коридором, боксом, эстакадой, параллельной парковкой левым и правым боком, габаритным коридором с заездом 90 градусов.