В Петербурге на территории завода нашли и обезвредили СВУ

На территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Как передает тг-канал Shot, полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой обнаружили рабочие рядом со складом. Эксперты выяснили, что в СВУ использовался тетрил, более 1,7 кг. В него же была вмонтирована зажигательная трубка.

Полиция выясняет, кто пронес пакет на территорию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Данный завод — один из крупнейших в России предприятий по производству вторичных алюминиевых сплавов из переработанных алюминиевых банок.