ЦБ: в России выявили более 5,7 тысячи финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

Центробанк РФ за прошлый 2023 год выявил более 5,7 тыс. финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг, показатель превысил значение 2022-го на 15,5%.

Как сообщил регулятор, по сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, на 9% — нелегальных кредиторов. При этом количество нелегальных участников рынка ценных бумаг уменьшилось почти на 30%.

Почти все пирамиды и нелегальные брокеры в минувшем году предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте, уточнили в ЦБ.