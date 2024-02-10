ЦБ: в России выявили более 5,7 тысячи финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

Центробанк РФ за прошлый 2023 год выявил более 5,7 тыс. финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг, показатель превысил значение 2022-го на 15,5%.
Как сообщил регулятор, по сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, на 9% — нелегальных кредиторов. При этом количество нелегальных участников рынка ценных бумаг уменьшилось почти на 30%.
Почти все пирамиды и нелегальные брокеры в минувшем году предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте, уточнили в ЦБ.
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31.01.2024 161