Житель Приозерска только после ареста квартиры выплатил алименты

Злостный неплательщик алиментов из Приозерского района Ленобласти погасил долг по алиментам из-за страха остаться без квартиры.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Ленобласти, мужчина долгое время не платил алименты и накопил долг. Тогда у должника арестовали расчетные счета и запретили выезд за границу. А также дополнительно привлекли мужчину к административной и уголовной ответственности.

Вам будет интересно Приставы Ленобласти взыскали с должников по алиментам более миллиарда рублей Судебные приставы Ленобласти за 2023 года взыскали с должников по алиментам порядка 1,1 миллиарда рублей. В отношении горе-родителей было возбуждено 1010... 24.01.2024 189

Но данные меры не подействовали и было принято решение наложить арест на имущество должника, а именно на долю в квартире. Только после этого мужчина оплатил долг в 765 тысяч рублей и ещё 51 тысячу — за исполнительский сбор.